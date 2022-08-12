«Шедевры и шедевры поменьше»: Анимационная отрасль надеется пережить экономические трудности

Мультипликатор Константин Бронзит отметил, что сейчас в прокат выходит огромное количество качественной мультипликации, но экономический кризис может заморозить отрасль.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 апреля будет отмечаться День российской анимации. Мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит в разговоре с «Радиоточкой НСН» признался, что рад новому празднику, а также рассказал о перспективах отечественной анимации.

«Прекрасно отношусь к этому, праздник есть праздник, это замечательно. Будет у нас в календаре день, когда мы будем веселее, чем обычно. В мультфильмах я, во-первых, работаю, уровень у них разный. Сегодня в России производится мультипликации так много, как никогда раньше. Советскому Союзу такое количество мультипликации даже и не снилось, куча сериалов на все вкусы, куча полнометражного анимационного российского кино выходит в прокат. Никогда такого не было, среди этого потока есть много шедевров и шедевров поменьше. Дай бог, чтобы все так и оставалось», - сказал Бронзит.

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По его словам, если экономические проблемы все-таки затронут отрасль, это убьет или заморозит мультипликацию – ситуация прояснится к Новому году.

«Проблемы в отрасли начнутся, когда проблемы начнутся в экономике. Искусство и культура зависят от экономики, государство и инвесторы выделяют средства, если экономика позволяет. Как только грань доходит до того, что «нам сейчас не до искусства», умрет все, первыми умрут мультипликация и кино, заморозятся. Пока все в порядке, что будет к Новому году или дальше – никто не знает», - отметил он.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что новый праздник был установлен «учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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