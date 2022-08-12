«Шедевры и шедевры поменьше»: Анимационная отрасль надеется пережить экономические трудности

Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 апреля будет отмечаться День российской анимации. Мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит в разговоре с «Радиоточкой НСН» признался, что рад новому празднику, а также рассказал о перспективах отечественной анимации.

«Прекрасно отношусь к этому, праздник есть праздник, это замечательно. Будет у нас в календаре день, когда мы будем веселее, чем обычно. В мультфильмах я, во-первых, работаю, уровень у них разный. Сегодня в России производится мультипликации так много, как никогда раньше. Советскому Союзу такое количество мультипликации даже и не снилось, куча сериалов на все вкусы, куча полнометражного анимационного российского кино выходит в прокат. Никогда такого не было, среди этого потока есть много шедевров и шедевров поменьше. Дай бог, чтобы все так и оставалось», - сказал Бронзит.