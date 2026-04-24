Проигрыш не отменить: Можно ли наказать арбитра за сомнительное судейство
Дмитрий Булыкин заявил НСН, что не только в УЕФА, но и в РПЛ море скандальных решений в спорных эпизодах матчей, которые не понимают ни болельщики, ни сами футболисты.
Команда может подать протест за неверное судейство в каком-либо эпизоде матча, однако результат игры все равно не пересмотрят, максимум, судью не допустят на следующий матч. Об этом НСН рассказал экс-нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин заявил, что перестал понимать трактовки правил в спорных эпизодах матчей, об этом рассказал на конференции The Forum в Мадриде, пишет портал RMC Sport. Так, он привел в пример игру рукой, отметив, что невозможно понять, пенальти это или нет, намеренно ли это или нет. Булыкин раскрыл, что это проблема как российского, так и международного футбола.
«Я думаю, система VAR по-любому помогает, а вот одинаковые трактовки у судей хотелось бы иметь. Даже в нашем чемпионате столько скандальных решений. Поэтому хотелось бы, чтобы был свод правил, которого придерживаются все судьи и все футболисты. Сейчас не то что в европейском, даже в нашем чемпионате никто ничего не понимает. А в европейском чемпионате, особенно в Лиге Чемпионов, очень большие деньги, и все хотят справедливости. Конечно же, не хочется верить в какую-то подоплеку. Хочется, чтобы одинаково судили - это я говорю только не только про Россию, но еще и про международный уровень», - отметил он.
При этом Булыкин подчеркнул, что если матч был проигран из-за неверного судейства, даже поданная апелляция и наказание судьи не повлияют на конечный результат игры.
«Игра по-любому тормозится для того, чтобы эпизод правильно разобрали. Просто хочется, чтобы эти остановки приносили пользу футболу. А иногда они своими решениями, как, допустим, рука в игре «Локомотив» –«Зенит», просто ставят футбол в ступор. Здесь не видно ничего футбольного. Все могут подать протест на какой-то эпизод или на какой-то пенальти, но результат уже не вернуть, если ты проиграл из-за неверно поставленного пенальти. Так что это можно сделать, только чтобы удостовериться в своей правоте и чтобы судья почувствовал какую-то ответственность. Но наказание, которое будет судьям, конечно, часто не совпадает с теми потерями, которые понесли клубы, проиграв какой-то очень важный матч», - подытожил он.
Булыкин вспомнил матч РПЛ московского «Локомотива» с «Зенитом» 22 апреля, который окончился счетом 0:0. Главный эпизод встречи пришлось ждать более 95 минут: форвард «Локомотива» скидывал мяч в центр вратарской, но защитник «Зенита» выставил руку, и мяч коснулся ее, не изменив своей траектории. Система VAR и главный арбитр Алексей Сухой усмотрели в этом эпизоде нарушение правил, назначив пенальти в ворота «Зенита», что вызвало бурю негодования у болельщиков сине-бело-голубых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
