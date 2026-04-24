Команда может подать протест за неверное судейство в каком-либо эпизоде матча, однако результат игры все равно не пересмотрят, максимум, судью не допустят на следующий матч. Об этом НСН рассказал экс-нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин заявил, что перестал понимать трактовки правил в спорных эпизодах матчей, об этом рассказал на конференции The Forum в Мадриде, пишет портал RMC Sport. Так, он привел в пример игру рукой, отметив, что невозможно понять, пенальти это или нет, намеренно ли это или нет. Булыкин раскрыл, что это проблема как российского, так и международного футбола.

«Я думаю, система VAR по-любому помогает, а вот одинаковые трактовки у судей хотелось бы иметь. Даже в нашем чемпионате столько скандальных решений. Поэтому хотелось бы, чтобы был свод правил, которого придерживаются все судьи и все футболисты. Сейчас не то что в европейском, даже в нашем чемпионате никто ничего не понимает. А в европейском чемпионате, особенно в Лиге Чемпионов, очень большие деньги, и все хотят справедливости. Конечно же, не хочется верить в какую-то подоплеку. Хочется, чтобы одинаково судили - это я говорю только не только про Россию, но еще и про международный уровень», - отметил он.

При этом Булыкин подчеркнул, что если матч был проигран из-за неверного судейства, даже поданная апелляция и наказание судьи не повлияют на конечный результат игры.