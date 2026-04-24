Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки

Центрабанк РФ может взять паузу в снижении ключевой ставки. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Россиянам объяснили, что будет с рублем и вкладами при снижении ключевой ставки

По её словам, это может произойти уже на следующем заседании по ключевой ставке, которое пройдёт 19 июня.

«Всё будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», - пояснила она.

Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку ещё на полпроцента - с 15,0% до 14,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
