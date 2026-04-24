Эрдоган: В чемпионат «Формула 1» вернется Гран-при Турции
Гран-при Турции вернётся в календарь гоночного чемпионата «Формула 1». Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, это произойдёт в 2027 году.
Он отметил, что контракт подписан на пять лет, гонки будут проходить на автодроме Истанбул-парк.
«Возвращение Гран При Турции – это победа для нас... Это демонстрирует всему миру, что наша страна остаётся безопасной гаванью в этом регионе», - подчеркнул политик.
Исполнительный директор и президент «Формулы 1» Стефано Доменикали, в свою очередь, поблагодарил Федерацию автоспорта Турции за поддержку. Также он напомнил, что трасса в Истанбул-парке считается одной из самых интересных и сложных в чемпионате.
Ранее организаторы «Формулы 1» объявили об отмене в 2026 году Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Россия придает большое значение работе в рамках G20
- Оазис спокойствия: Лукашенко создает криптозону для россиян
- В Госдуме объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193»
- Сексолог назвала идеальным союз «милф» и зумеров
- Готовность мужчин уходить в декрет вместо жены назвали «катастрофой»
- Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
- Эрдоган: В чемпионат «Формула 1» вернется Гран-при Турции
- Проигрыш не отменить: Можно ли наказать арбитра за сомнительное судейство
- Россиянам рассказали, как снизить стоимость домашнего интернета