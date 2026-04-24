Эрдоган: В чемпионат «Формула 1» вернется Гран-при Турции

Он отметил, что контракт подписан на пять лет, гонки будут проходить на автодроме Истанбул-парк.

«Возвращение Гран При Турции – это победа для нас... Это демонстрирует всему миру, что наша страна остаётся безопасной гаванью в этом регионе», - подчеркнул политик.

Исполнительный директор и президент «Формулы 1» Стефано Доменикали, в свою очередь, поблагодарил Федерацию автоспорта Турции за поддержку. Также он напомнил, что трасса в Истанбул-парке считается одной из самых интересных и сложных в чемпионате.

Ранее организаторы «Формулы 1» объявили об отмене в 2026 году Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».