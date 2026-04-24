Россиянам рассказали, как снизить стоимость домашнего интернета

Он отметил, что в пакете предоставляемых провайдером услуг есть ненужные опции, или те, которыми пользуются редко, а их объём может превышать необходимые потребителю параметры.

Кроме того, часто граждане приобретают мобильный интернет у одной компании, домашний - у другой, а ТВ - у третьего.

«При наличии возможности лучше осуществить поставку всех указанных услуг от одного оператора... зачастую это позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже сократить расходы в два раза», — заключил Балынин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

