Россиянам рассказали, как снизить стоимость домашнего интернета
Чтобы снизить стоимость домашнего интернета необходимо, в первую очередь, провести ревизию подключённых услуг. Об этом RT заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что в пакете предоставляемых провайдером услуг есть ненужные опции, или те, которыми пользуются редко, а их объём может превышать необходимые потребителю параметры.
Кроме того, часто граждане приобретают мобильный интернет у одной компании, домашний - у другой, а ТВ - у третьего.
«При наличии возможности лучше осуществить поставку всех указанных услуг от одного оператора... зачастую это позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже сократить расходы в два раза», — заключил Балынин.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Эрдоган: В чемпионат «Формула 1» вернется Гран-при Турции
- Проигрыш не отменить: Можно ли наказать арбитра за сомнительное судейство
- Россиянам рассказали, как снизить стоимость домашнего интернета
- МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС
- ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине
- В Госдуме назвали неправильным желание США заменить Иран на Италию на ЧМ-2026
- Самолюбие и пафос! Гитарист-виртуоз раскрыл, кто и зачем скупает культовые гитары
- Визовый центр Японии ужесточил проверки документов туристов из РФ
- «Шантаж на 2 миллиона»: Брюссель пытается «отменить» Россию на Венецианской биеннале
- Сокурову не вручили спецприз ММКФ