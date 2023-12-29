Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского
Журналист и писатель Евгений Додолев заявил, что композитор Александр Градский рассказывал ему об отношении певицы Аллы Пугачевой и ее окружения. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Издание привело фрагменты, не вошедшие в книгу Додолева к 70-летию Градского. По словам писателя, композитор говорил, что Пугачева и компания считали его «человеком не их круга».
Градский говорил об игнорировании со стороны Пугачевой и окружения.
«Даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее», - цитирует Додолев Градского.
Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать против Пугачевой дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. В ведомстве не нашли оснований для начала уголовного процесса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского
- В Киеве нашли мертвой врача из Великобритании
- Кабмин выделит на проведение «Интервидения» 600 млн рублей
- При атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы
- Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
- Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
- Данила Козловский анонсировал спектакли в Германии и на Кипре
- Сборная Аргентины не будет использовать 10-й номер после окончания карьеры Месси
- Самыми популярными зарубежными авто в России стали Hyundai и Kia
- Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru