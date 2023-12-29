Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского

Издание привело фрагменты, не вошедшие в книгу Додолева к 70-летию Градского. По словам писателя, композитор говорил, что Пугачева и компания считали его «человеком не их круга».

Градский говорил об игнорировании со стороны Пугачевой и окружения.

«Даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее», - цитирует Додолев Градского.

Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать против Пугачевой дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. В ведомстве не нашли оснований для начала уголовного процесса, передает «Радиоточка НСН».

