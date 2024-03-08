Стас Михайлов в честь 8 Марта выступил в московском метро
8 марта 202414:07
Народный артист РФ Стас Михайлов выступил в московском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости.
Концерт, посвящённый 8 марта, состоялся в аванзале станции «Курская», где исполнитель поздравил пассажирок с праздником.
По словам Михайлова, петь в московском метро ему понравилось.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил «Радиоточке НСН», что Стас Михайлов мог бы выступить перед бойцами в зоне проведения спецоперации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru