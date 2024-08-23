SHAMAN установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Российский певец SHAMAN установил рекорд по продолжительности пения одной ноты, сообщают «Известия».

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Это произошло 22 августа во время концерта на Красной площади в Москве. SHAMAN, исполняя песню «Ой, то не вечер», тянул одну ноту 29 секунд. На сцене главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил певцу награду.

Концерт был приурочен ко Дню государственного флага России.

Ранее стало известно, что SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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