SHAMAN установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Спасено 17 членов экипажа парома в порту «Кавказ» после атаки ВСУ Разведгруппа ВСУ ликвидирована в Курской области Все задержанные рейсы вылетели из аэропорта Волгограда после атаки БПЛА Еще пять человек арестованы по делу о незаконной миграции в РУДН Сборная РФ по ресторанному спорту выиграла международный чемпионат в Сеуле