Шаман перенес свой концерт в Омске на 2026 год

На мероприятие были проданы почти все билеты. Певец отметил, что причина переноса действительно уважительная - он примет участие во Втором музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске.

Дронов принес извинения за доставленные неудобства и сообщил, что концерт в Омске состоится не раньше 2026 года.

Ранее Дронов на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце рассказал корреспонденту НСН об образе главного героя, которого он играет.

