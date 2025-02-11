Шаман перенес свой концерт в Омске на 2026 год
Певец Шаман (Ярослав Дронов) перенес свой концерт в Омске, который должен был состояться 21 февраля. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.
На мероприятие были проданы почти все билеты. Певец отметил, что причина переноса действительно уважительная - он примет участие во Втором музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске.
Дронов принес извинения за доставленные неудобства и сообщил, что концерт в Омске состоится не раньше 2026 года.
Ранее Дронов на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце рассказал корреспонденту НСН об образе главного героя, которого он играет.
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