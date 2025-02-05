«Давайте, братья – на Киев!»: Шаман пообещал сюрпризы в этно-опере «Князь Владимир»

Он отметил, что в одном из эпизодов оперы будет держать меч, которым «покажет на Киев».

«Естественно, (не очень удобно – ред. НСН), когда борода наклеена, парик и так далее. Еще и шуба! Смена костюмов в процессе есть – три или четыре. Но костюмы к концу оперы идут на облегчение. В одном моменте в эпизоде у меня будет меч, поскольку князь Владимир повел на Киев. Я им показываю на Киев – давайте, братья! Я исполняю свои партии именно в фолк-манере, когда говорю – это уже эмоциональная история. В моем случае я вернулся туда, с чего начинал – к корням», - добавил артист.

Игорь Матвиенко 5 февраля представил этно-оперу «Князь Владимир». Постановщик работал над проектом почти десять лет. Главную роль исполняет Шаман, а его жену – княгиню Рогнеду – играет Асият Сайгидова, передает «Радиоточка НСН».

