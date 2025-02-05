«Давайте, братья – на Киев!»: Шаман пообещал сюрпризы в этно-опере «Князь Владимир»
Ярослав Дронов заявил НСН, что в образе князя Владимира до принятия им христианства можно «выпустить всех демонов».
Певец Шаман (Ярослав Дронов) на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце рассказал корреспонденту НСН об образе главного героя, которого он играет. По словам артиста, ему было гораздо более «веселее и драйвовее» играть князя Владимира до принятия им христианства.
«Репетиции оперы идут уже года два. За это время мы общаемся со всем коллективом, мы уже спелись, здесь вообще никаких проблем не было. Будет много сюрпризов, поскольку князь Владимир был достаточно жестоким, когда был язычником. Кстати, я понял одну вещь – князь Владимир до принятия христианства был самым крутым рок-н-рольщиком в мире! Мне, конечно же, интереснее и просто драйвовее и веселее играть Владимира до принятия им христианства, потому что можно выпустить всех своих демонов», - сказал Шаман.
Он отметил, что в одном из эпизодов оперы будет держать меч, которым «покажет на Киев».
«Естественно, (не очень удобно – ред. НСН), когда борода наклеена, парик и так далее. Еще и шуба! Смена костюмов в процессе есть – три или четыре. Но костюмы к концу оперы идут на облегчение. В одном моменте в эпизоде у меня будет меч, поскольку князь Владимир повел на Киев. Я им показываю на Киев – давайте, братья! Я исполняю свои партии именно в фолк-манере, когда говорю – это уже эмоциональная история. В моем случае я вернулся туда, с чего начинал – к корням», - добавил артист.
Игорь Матвиенко 5 февраля представил этно-оперу «Князь Владимир». Постановщик работал над проектом почти десять лет. Главную роль исполняет Шаман, а его жену – княгиню Рогнеду – играет Асият Сайгидова, передает «Радиоточка НСН».
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