SHAMAN отправил в зону спецоперации гитары с автографом

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отправил в зону спецоперации гитары с собственным автографом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети»

Гитары передадут члены подмосковного отделения «Боевого братства». С ними певец накануне встретился для проведения акции.

SHAMAN отметил, что гитара легко поможет улучшить настроение и поднять боевой дух. Исполнитель подчеркнул, что на фронте его песни люди слушают сердцем. Певец пожелал бойцам вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Ранее SHAMAN заявил, что не нашел бы своего слушателя, если бы не был искренен с поклонниками

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияПевец

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