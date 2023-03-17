SHAMAN отправил в зону спецоперации гитары с автографом

Гитары передадут члены подмосковного отделения «Боевого братства». С ними певец накануне встретился для проведения акции.

SHAMAN отметил, что гитара легко поможет улучшить настроение и поднять боевой дух. Исполнитель подчеркнул, что на фронте его песни люди слушают сердцем. Певец пожелал бойцам вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Ранее SHAMAN заявил, что не нашел бы своего слушателя, если бы не был искренен с поклонниками

