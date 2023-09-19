Шахрин удивился, что Гребенщиков и Макаревич стали либералами
Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин в интервью Youtube-каналу «Татарка FM» удивился, что Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич (оба признаны в РФ иноагентами) стали вдруг либералами, хотя раньше тесно дружили с властью.
«Борис Гребенщиков всегда был над ситуацией, такая буддистская история, сам по себе: я человек-планета, человек-мир. И вдруг он принял участие в концерте, который собирает деньги ВСУ… Для меня исчез кумир, вот я его прямо любил! Я увидел озлобленного человека. БГ раньше звал меня на встречу с Владиславом Сурковым, Андрей Макаревич – на встречу с Дмитрием Медведевым. Андрей, ты дружил с людьми из первого пула, что тебя так заглючило? Там и Земфира (иноагент) была, и Сергей Шнуров был. Андрей, зачем же ты гадишь в ту палатку, где все пионерское детство провел?» — расстроился Шахрин.
В интервью Шахрин также назвал чмом музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru