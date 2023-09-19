Шахрин: Козырев и Полозкова - людоеды!
19 сентября 202311:55
Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин назвал телеведущего Михаила Козырева (признан иноагентом) людоедом после интервью, где тот смеется над покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу «Татарка FM».
«Есть многие вещи, за которые я благодарен Мише Козыреву. Он уехал из России, и мы общались. Я принял, что ему не нравится моя позиция. И тут я вижу фрагмент интервью про Прилепина… Я пишу Козыреву: Миша, это монтаж или вы на самом деле ржете над покушением на человека? Ты же в каждом интервью говоришь: людей убивать нельзя. Он мне пишет: Вова, людей убивать нельзя, но Захар Прилепин не человек, он чудовище, а таких убивать можно. Мне захотелось сказать: Миша, ты же в курсе Холокоста…А теперь вы сидите с этой поэтессой и решаете, кто человек, а кто чудовище? Я хотел так написать, но не стал, я просто нажал кнопку заблокировать и понял, что на*** мне этот человек больше не нужен. Всё. Они нас людоедами называют, но сами-то кто?» - сказал музыкант.
В интервью Шахрин также назвал назвал музыкального критика Артемия Троицкого чмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru