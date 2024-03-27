Путин назвал глупостью «отмену» русской культуры

Российский лидер Владимир Путин заявил, что призывать к «отмене» русской культуры могут лишь неумные люди. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками культуры Тверской области, трансляцию мероприятия ведет RT.

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По словам Путина, русская культура включает в себя культуру 190 этносов и народов. «Отменить» все сразу просто нереально, подчеркнул президент.

Ранее директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что отмена российской культуры в западных странах уходит в прошлое. По ее словам, такая тенденция прослеживается «по тону, которым говорят западные коллеги».

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ФОТО: РИА Новости
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