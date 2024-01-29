Шахназаров не увидел «особых успехов» в российском кино
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров выразил мнение, что на данный момент российские фильмы не могут похвастаться особыми успехами.
«Мне кажется, здесь присутствует некий элемент иллюзии, которая нам может навредить. Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино. Я думаю, что возник очень хороший шанс для российского кино. Потому то действительно закрыт рынок, хотя в него проникают, и довольно активно, иностранные производители. Но все-таки он более открыт сейчас для наших национальных фильмов, чем до введения санкций», - сказал режиссер в интервью ТАСС.
По его словам, российский кинематограф пока не воспользовался шансом занять освободившуюся нишу. Шахназаров осудил киноделов за недостаточные объемы выпуска фильмов и призвал увеличивать количество производимых кинолент в год.
«Я думаю, что нам надо наращивать прежде всего количество картин. А некоторые считают, что картины надо делать лучше. Так не бывает», - отметил режиссер.
Он также указал на то, что кинопрокат выдерживает лишь каждый четвертый фильм, так происходит во всем мире. Шахназаров отметил, что в России необходимо выпускать около 300 фильмов в год, чтобы минимум 60 из них выдержали кинопрокат, что обеспечит наполняемость кинотеатров.
Ранее Шахназаров заявил, что не станет приглашать в свои фильмы «актеров-предателей», покинувших Россию и критикующих ее, напоминает RT.
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