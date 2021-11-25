«Северный флот» рассказал, как отличить настоящий спектакль «Тодд» от подделки

Оригинальная версия спектакля отмечается участием музыкантов группы «Король и Шут», заявил гитарист группы «Северный Флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Яков Цвиркунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Самое главное, если вы хотите, чтобы играли живые музыканты, которые писали ваши покорный слуги, должно быть написано «Король и Шут». Это касается оригинальной версии спектакля в Москве, который, надеюсь, будет весной, и концертных версий. Это отличительная часть», - объяснил Цвиркунов.

По словам музыкантов, продюсер гастрольной версии спектакля параллельно организовывает мероприятия без участия группы, зачастую обманывая и самих зрителей.