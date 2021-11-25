«Северный флот» рассказал, как отличить настоящий спектакль «Тодд» от подделки

По словам артистов, в оригинальной версии спектакля присутствуют музыканты группы «Король и Шут». 

Оригинальная версия спектакля отмечается участием музыкантов группы «Король и Шут», заявил гитарист группы «Северный Флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Яков Цвиркунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Самое главное, если вы хотите, чтобы играли живые музыканты, которые писали ваши покорный слуги, должно быть написано «Король и Шут». Это касается оригинальной версии спектакля в Москве, который, надеюсь, будет весной, и концертных версий. Это отличительная часть», - объяснил Цвиркунов.

По словам музыкантов, продюсер гастрольной версии спектакля параллельно организовывает мероприятия без участия группы, зачастую обманывая и самих зрителей.

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«Здесь надо пояснить, что этот нехороший человек пытался на нас через суд надавить, когда мы объявили о туре. Он пытается ставить до наших концертов свои спектакли. Так как сейчас коронавирусная инфекция, он потом просто отменит все концерты, и деньги не вернет», - добавил лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев.

Из-за конфликта и судов с продюсером гастрольной версии спектакля Андреем Бестужевым музыканты групп «Король и Шут» и «Северный флот» уже полтора года не имеют права играть оригинальную версию рок-оперы, созданную Михаилом Горшеневым. По заявлению музыкантов продюсер забрал себе авторские права на музыку и спекулирует на имени Михаила.

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ФОТО: Екатерина Медведева
ТЕГИ:Король И ШутСеверный Флот
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