«Северный флот»: Продюсер спектакля «TODD» отказался отдавать нам долги

Продюсер спектакля «Тодд» пытается отстранить коллектив от проекта из-за значительных долгов, заявил лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Мы с ним год судимся, потому что он фактически нас выставил из проекта, который мы сами же начинали и делали, когда он рядом там не стоял. Выставил нас явно с целью не отдавать огромный скопившийся долг, никакой другой цели я в этом не вижу», - объяснил он.

Из-за конфликта и судов с продюсером гастрольной версии спектакля Андреем Бестужевым музыканты групп «Король и Шут» и «Северный флот» уже полтора года не имеют права играть оригинальную версию рок-оперы, созданную Михаилом Горшеневым. По заявлению музыкантов продюсер забрал себе авторские права на музыку и спекулирует на имени Михаила.

Гастрольная версия «TODD» - это уже вторая театральная постановка, созданная на основе последнего альбома группы «Король и Шут» в 2019 году, сейчас этот спектакль не имеет отношения ни к Михаилу Горшенёву, ни к группе «Король и Шут».

