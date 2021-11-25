«Северный флот»: Продюсер спектакля «TODD» отказался отдавать нам долги
Александр Леонтьев объяснил претензии группы к продюсеру гастрольной версии спектакля.
Продюсер спектакля «Тодд» пытается отстранить коллектив от проекта из-за значительных долгов, заявил лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Мы с ним год судимся, потому что он фактически нас выставил из проекта, который мы сами же начинали и делали, когда он рядом там не стоял. Выставил нас явно с целью не отдавать огромный скопившийся долг, никакой другой цели я в этом не вижу», - объяснил он.
Из-за конфликта и судов с продюсером гастрольной версии спектакля Андреем Бестужевым музыканты групп «Король и Шут» и «Северный флот» уже полтора года не имеют права играть оригинальную версию рок-оперы, созданную Михаилом Горшеневым. По заявлению музыкантов продюсер забрал себе авторские права на музыку и спекулирует на имени Михаила.
Гастрольная версия «TODD» - это уже вторая театральная постановка, созданная на основе последнего альбома группы «Король и Шут» в 2019 году, сейчас этот спектакль не имеет отношения ни к Михаилу Горшенёву, ни к группе «Король и Шут».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Россиянин получил срок за убийство мачехи битой
- В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke
- Лукашенко: Оппозиция выработала новый план дестабилизации Белоруссии
- В России выявили 33 796 новых случаев COVID-19 за сутки
- Власти сообщили о еще девяти погибших при ЧП на шахте в Кузбассе
- СК возбудил дело на блогера, справившего нужду у фотографии ветерана
- «Спутник М» сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев
- Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение
- Британские ученые обнаружили новый опасный штамм COVID-19 в Африке и Китае
- Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru