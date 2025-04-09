Серябкина выпустит видео под возглавившую чарт Shazam башкирскую песню

«Я очень рада, что много треков не только на русском языке начали набирать популярность в Сети. На татарском языке, на башкирском – это круто. Музыка интернациональна, у нее свой язык, который понятен абсолютно каждому. Я планирую снять рилс (короткий видеоролик в соцсетях - Прим. НСН) под эту башкирскую песню», - объявила она.

Серябкина также сообщила об отказе от контракта с европейским лейблом.

«Три года назад, перед периодом санкций, европейский лейбл предлагал мне контракт на альбом. Я еще тогда поняла, что мне это неинтересно, я хочу развиваться только в контексте России. Пусть мировой рынок интересуется тем, что происходит в России, а не мы ими. Посмотрите, как много стало запросов к российским дизайнерам, мы видим «Сигма-Бой» в мировых чартах, это классные примеры», - отметила певица на пре-пати Премии телеканала RU.TV.

Ранее певец Хабиб, родившийся в Казани, раскрыл спецкору НСН секрет мирового успеха песни башкирской группы Ay Yola и назвал их своими земляками.

