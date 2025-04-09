Серябкина выпустит видео под возглавившую чарт Shazam башкирскую песню
Певица Ольга Серябкина заявила спецкору НСН, что мировой успех песни башкирской группы Ay Yola говорит о том, что музыка интернациональна и у нее свой язык, который понятен каждому.
Певица Ольга Серябкина заявила спецкору НСН, что поддержит мировой успех песни Homay башкирской группы Ay Yola публикацией в соцсетях.
В начале апреля песня на башкирском языке по мотивам национального эпоса «Урал-батыр» попала в топ-5 мирового чарта Shazam. В 2023 году песня «Пыяла» группы АИГЕЛ, исполненная на татарском языке, также возглавила мировой чарт сервиса Shazam.
«Я очень рада, что много треков не только на русском языке начали набирать популярность в Сети. На татарском языке, на башкирском – это круто. Музыка интернациональна, у нее свой язык, который понятен абсолютно каждому. Я планирую снять рилс (короткий видеоролик в соцсетях - Прим. НСН) под эту башкирскую песню», - объявила она.
Серябкина также сообщила об отказе от контракта с европейским лейблом.
«Три года назад, перед периодом санкций, европейский лейбл предлагал мне контракт на альбом. Я еще тогда поняла, что мне это неинтересно, я хочу развиваться только в контексте России. Пусть мировой рынок интересуется тем, что происходит в России, а не мы ими. Посмотрите, как много стало запросов к российским дизайнерам, мы видим «Сигма-Бой» в мировых чартах, это классные примеры», - отметила певица на пре-пати Премии телеканала RU.TV.
Ранее певец Хабиб, родившийся в Казани, раскрыл спецкору НСН секрет мирового успеха песни башкирской группы Ay Yola и назвал их своими земляками.
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