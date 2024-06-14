Сериал «Слово пацана» стал лауреатом в пяти номинациях
14 июня 202401:02
В России Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявила лауреатов XI Премии, сообщает «РЕН ТВ».
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» заработал награды в пяти номинациях, среди которых - «Лучшая сценарная работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа кастинг-директора».
Всего проект был представлен в 15 категориях.
Ранее сериал «Слово пацана» победил в спецноминации Национальной интернет-премии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru