Сериал «Слово пацана» стал лауреатом в пяти номинациях

В России Ас­со­ци­ация про­дюсе­ров ки­но и те­леви­дения объявила лауреатов XI Пре­мии, сообщает «РЕН ТВ».

Звезда «Слово пацана» рассказал о сложностях при съемках сериала «На автомате»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» заработал награды в пяти номинациях, среди которых - «Лучшая сценарная работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа кастинг-директора».

Всего проект был представлен в 15 категориях.

Ранее сериал «Слово пацана» победил в спецноминации Национальной интернет-премии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: онлайн-кинотеатр Wink, кадр с видео
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