Сериал «Слово пацана» победил в спецноминации Национальной интернет-премии

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил в специальной номинации «Сила в правде» Национальной интернет-премии ИРИ, сообщает «РЕН ТВ».

Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса

Награду вручили актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. В номинации «Игровой сериал до 25 минут» победил сериал «Политех».

Ранее актер сериала «Слово пацана» вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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