Сериал «Слово пацана» победил в спецноминации Национальной интернет-премии
31 мая 202400:32
Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил в специальной номинации «Сила в правде» Национальной интернет-премии ИРИ, сообщает «РЕН ТВ».
Награду вручили актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. В номинации «Игровой сериал до 25 минут» победил сериал «Политех».
Ранее актер сериала «Слово пацана» вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru