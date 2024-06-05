Звезда «Слово пацана» рассказал о сложностях при съемках сериала «На автомате»

Актер Слава Копейкин, известный своей ролью Турбо в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделился с «Газетой.Ru» своими впечатлениями от съемок в новой криминальной комедии «На автомате».

В новом телесериале от Бориса Акопова звезде «Слово пацана» выпала главная роль — подростка Ромы из города Неясный на юге страны. В сюжете персонаж Копейкина увлечен писанием стихов и мечтает о карьере известного поэта.

Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день

По словам самого актера, сыграть роль поэта было сложно, особенно в части выразительного чтения стихов.

Первые две серии «На автомате» были представлены зрителям 5 июня на платформе Кинопоиск. Этот криминальный драмеди, созданный режиссером «Быка» Борисом Акоповым, рассказывает историю о двух братьях, которые сталкиваются с проблемами из-за украденного оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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