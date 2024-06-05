Звезда «Слово пацана» рассказал о сложностях при съемках сериала «На автомате»

Актер Слава Копейкин, известный своей ролью Турбо в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделился с «Газетой.Ru» своими впечатлениями от съемок в новой криминальной комедии «На автомате».



В новом телесериале от Бориса Акопова звезде «Слово пацана» выпала главная роль — подростка Ромы из города Неясный на юге страны. В сюжете персонаж Копейкина увлечен писанием стихов и мечтает о карьере известного поэта.