Сериал «Секретные материалы» могут перезапустить без Малдера и Скалли

В случае перезапуска проекта привычных агентов Малдера и Скалли не будет. Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон задействовать в съемках не планируется, уточнил Картер.

Концепция перезапуска культового сериала находится в стадии разработки. Она завершится до конца текущего года.

В феврале 2023 года ушел из жизни продюсер «Секретных материалов» Джефф Влэминг, передает НСН.

