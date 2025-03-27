Актрису Темнову внесли в список «Миротворца» из-за съемок в Крыму

Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня», была включена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Темнова попала в базу за участие в мероприятии в Крыму, организованном в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», приуроченном к 100-летию знаменитого лагеря «Артек».

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На сайте также приводятся ссылки на информацию о встрече, на которой актриса присутствовала.

Сериал «Манюня» был выпущен в 2021 году и быстро обрел популярность. Позже были сняты несколько полнометражных фильмов о приключениях персонажа Темновой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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