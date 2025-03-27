Актрису Темнову внесли в список «Миротворца» из-за съемок в Крыму

На сайте также приводятся ссылки на информацию о встрече, на которой актриса присутствовала.

Сериал «Манюня» был выпущен в 2021 году и быстро обрел популярность. Позже были сняты несколько полнометражных фильмов о приключениях персонажа Темновой, передает «Радиоточка НСН».

