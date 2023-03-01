Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 2 марта на «Винзаводе», экспозиция будет поделена на две части и расскажет о группе «Король и Шут», а также об истории культуры панка.

Отмечается, что выставка расположилась на двух пространствах – это «Цех белого» и «Цех красного». Так, она охватит период от зарождения стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.