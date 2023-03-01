Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 2 марта на «Винзаводе»

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 2 марта на «Винзаводе», экспозиция будет поделена на две части и расскажет о группе «Король и Шут», а также об истории культуры панка.

Отмечается, что выставка расположилась на двух пространствах – это «Цех белого» и «Цех красного». Так, она охватит период от зарождения стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.

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Указывается, что оба зала проведут посетителей через историю. Каждая остановка у экспоната будет сопровождаться саундтреком от групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, «Гражданская оборона», «КИНО», «Король и Шут» и других.

Таким образом, композиция выставки, состоящая из двух пространств, станет образным таймлайном, где каждый посетитель может проследить процесс зарождения и развития культуры панка.

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Афиши
ТЕГИ:Король И ШутВыставка
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