Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры

Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры «Буля в пустыне» – в шлеме виртуальной реальности игрок сможет примерить на себя роль одного из роботов Николая, сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Отмечается, что в игре с помощью подсказок робота нужно будет выбраться из марсианской пустыни до наступления бури и попасть домой в Кибердеревню. Первыми поиграть в демо-версию VR-игры смогут гости фестиваля современной поп-культуры «Хомякон». Игра будет представлена на стенде «Кинопоиска».

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«Буля в пустыне» была разработана с использованием технологии 3D-реконструкции движущихся персонажей. Для VR-игр и игр это нетипичный подход к созданию персонажей. Так, в основном художники создают модель и анимируют ее при помощи специальных редакторов, однако здесь создание персонажа похоже на процесс создания кино: актер играет свою роль, а дальше его 3D-изображение переносится в игру.

Ранее сообщалось, что стартовали съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня». Сюжет второго сезона «Кибердеревни» разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме – ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
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