Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры
Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры «Буля в пустыне» – в шлеме виртуальной реальности игрок сможет примерить на себя роль одного из роботов Николая, сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».
Отмечается, что в игре с помощью подсказок робота нужно будет выбраться из марсианской пустыни до наступления бури и попасть домой в Кибердеревню. Первыми поиграть в демо-версию VR-игры смогут гости фестиваля современной поп-культуры «Хомякон». Игра будет представлена на стенде «Кинопоиска».
«Буля в пустыне» была разработана с использованием технологии 3D-реконструкции движущихся персонажей. Для VR-игр и игр это нетипичный подход к созданию персонажей. Так, в основном художники создают модель и анимируют ее при помощи специальных редакторов, однако здесь создание персонажа похоже на процесс создания кино: актер играет свою роль, а дальше его 3D-изображение переносится в игру.
Ранее сообщалось, что стартовали съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня». Сюжет второго сезона «Кибердеревни» разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме – ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru