Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры «Буля в пустыне» – в шлеме виртуальной реальности игрок сможет примерить на себя роль одного из роботов Николая, сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Отмечается, что в игре с помощью подсказок робота нужно будет выбраться из марсианской пустыни до наступления бури и попасть домой в Кибердеревню. Первыми поиграть в демо-версию VR-игры смогут гости фестиваля современной поп-культуры «Хомякон». Игра будет представлена на стенде «Кинопоиска».