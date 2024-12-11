Стриминговые платформы назвали самые успешные сериалы осени

Онлайн-кинотеатры России осенью 2024 года впервые сократили выпуск оригинальных сериалов. На пиковый сезон премьер пришлось 22 новых сериала, что на треть меньше, чем осенью прошлого года. Платформы сфокусировались на качестве историй, а не на количестве релизов.

Больше всего осенью зрителей заинтересовал проект «Жизнь по вызову», драма с Павлом Прилучным в течение 10 недель с 26 августа по 3 ноября оставалась самым популярным сериалом среди жителей России, свидетельствуют данные Индекса Кинопоиск Pro.