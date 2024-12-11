Стриминговые платформы назвали самые успешные сериалы осени
Онлайн-кинотеатры России осенью 2024 года впервые сократили выпуск оригинальных сериалов. На пиковый сезон премьер пришлось 22 новых сериала, что на треть меньше, чем осенью прошлого года. Платформы сфокусировались на качестве историй, а не на количестве релизов.
Больше всего осенью зрителей заинтересовал проект «Жизнь по вызову», драма с Павлом Прилучным в течение 10 недель с 26 августа по 3 ноября оставалась самым популярным сериалом среди жителей России, свидетельствуют данные Индекса Кинопоиск Pro.
В начале ноября лидерство перехватил сериал «Молодежка. Новая смена», сиквел «Молодежки», выходившей с 2013 по 2019 год на канале СТС. Картина с рейтингом 8,9 вышла на четвертое место в списке 250 лучших сериалов по зрительским оценкам. В топе также оказалось аниме «Синяя тюрьма. Блю Лок».
Ранее сообщалось, что Россия и Бразилия могут до конца 2024 года подписать соглашения о совместном производстве фильмов. Об этом рассказал бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. Посол также напомнил, что в конце 1990-ых и начале 2000-х годов бразильские сериалы пользовались большой популярностью в России. В ближайшее время в эфире российских телеканалов могут появиться новые теленовеллы.
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