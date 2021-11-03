Восемь человек погибли на вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме

Инцидент произошел 29 октября во время посвященной Хэллоуину вечеринки в одном из клубов. Предположительно, две местные банды открыли стрельбу на празднике. В результате пять человек были застрелены, семь — ранены, пишет «Свободная пресса». Позже три тела обнаружили на свалке неподалеку.

По словам прокурора Рафаэля Балойеса, один из участников вечеринки открыл стрельбу в предполагаемых конкурентов из банды «Лос Галактикос», последние ответили на атаку. Зачинщик конфликта скончался на месте.

Полиция задержала двух человек, в том числе брата одного из убитых: предположительно, погибший использовал оружие, чтобы защитить родственника, отмечает РЕН ТВ.

