Восемь человек погибли на вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме
Восемь человек погибли во время тематической вечеринки в стиле сериала «Игра в кальмара» в районе Санта-Ана в Панаме. Об этом сообщает TN News.
Инцидент произошел 29 октября во время посвященной Хэллоуину вечеринки в одном из клубов. Предположительно, две местные банды открыли стрельбу на празднике. В результате пять человек были застрелены, семь — ранены, пишет «Свободная пресса». Позже три тела обнаружили на свалке неподалеку.
По словам прокурора Рафаэля Балойеса, один из участников вечеринки открыл стрельбу в предполагаемых конкурентов из банды «Лос Галактикос», последние ответили на атаку. Зачинщик конфликта скончался на месте.
Полиция задержала двух человек, в том числе брата одного из убитых: предположительно, погибший использовал оружие, чтобы защитить родственника, отмечает РЕН ТВ.
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