Сериал «Хирург» продлили на второй сезон
Кинокомпания Team Films ведет разработку второго сезона «Хирург», сообщил генеральный продюсер компании Теймур Джафаров на фестивале «Новый сезон».
«Когда-то я спасал жизни в палатах, теперь спасаю зрителей от скуки — рассказываю им медицинские драмы так, чтобы было не скучно», - заметил он. В прошлом Джафаров работал анестезиологом-реаниматологом в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.
Продюсер также уточнил, что для работы намерены снова собрать всю творческую группу.
В центре сюжета сериала история о подпольной трансплантологии, где за фасадом престижной клиники ведется опасная игра. Главные роли исполняют Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте и другие.
Проект стал самым ожидаемым игровым сериалом на фестивале «Пилот», что создало ажиотаж вокруг него задолго до премьеры. Первый сезон за первые выходные показа набрал более двух миллионов просмотров на онлайн-платформах, напоминает «Радиоточка НСН».
