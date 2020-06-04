Сериал «Чернобыль» претендует на 14 номинаций BAFTА

Сериал «Чернобыль» стал лидером по числу номинация на британскую телепремию BAFTА. Многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе в Советском Союзе отмечена в 14 номинациях, в том числе «Лучший мини-сериал». Джаред Харрис претендует на звание «Лучший актер», а Стеллан Скарсгард - «Лучшего актера второго плана».

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Семь номинаций у исторической драмы Netflix «Корона». За ним следует комедийное шоу «Дрянь».

Церемония вручения премий BAFTA были перенесены из-за пандемии коронавируса на 31 июля, сообщает «Москва 24».

Ранее организаторы российского «Кинотавра» сообщили, что из-за пандемии COVID-19 кинофестиваль переносится. Планировалось, что он пройдет с 7 по 14 июня в Сочи. О новых датах проведения фестиваля пока не сообщалось.



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ФОТО: Кадр из сериала "Чернобыль"
ТЕГИ:ФестивальЧернобыль
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