Организаторы «Кинотавра» сообщили о переносе кинофестиваля

Кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи из-за пандемии COVID-19 не состоится в ранее запланированные сроки – с 7 по 14 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов.

При этом отмечается, что работа над программой фестиваля продолжается. Планируется, что он состоится осенью. О точных датах его проведения станет известно позднее, пишет RT.

Ранее НСН писала, что организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение о его переносе. Фестиваль должен был состояться в середине мая, теперь, предположительно, он пройдет в конце июня. Уточняется, что окончательное решение по датам будут приняты после консультаций с Минздравом Франции и руководством Канн.