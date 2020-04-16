Организаторы «Кинотавра» сообщили о переносе кинофестиваля

Кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи из-за пандемии COVID-19 не состоится в ранее запланированные сроки – с 7 по 14 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов.

При этом отмечается, что работа над программой фестиваля продолжается. Планируется, что он состоится осенью. О точных датах его проведения станет известно позднее, пишет RT.

Ранее НСН писала, что организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение о его переносе. Фестиваль должен был состояться в середине мая, теперь, предположительно, он пройдет в конце июня. Уточняется, что окончательное решение по датам будут приняты после консультаций с Минздравом Франции и руководством Канн.

Названа сотня лучших фильмов XXI века

Фестиваль в Каннах проводится ежегодно в Каннах с 1946 года и является одним из старейших кинематографических смотров.

В прошлом году приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, российский режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда».

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ФОТО: RIAN
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