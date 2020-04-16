Организаторы «Кинотавра» сообщили о переносе кинофестиваля
Кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи из-за пандемии COVID-19 не состоится в ранее запланированные сроки – с 7 по 14 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов.
При этом отмечается, что работа над программой фестиваля продолжается. Планируется, что он состоится осенью. О точных датах его проведения станет известно позднее, пишет RT.
Ранее НСН писала, что организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение о его переносе. Фестиваль должен был состояться в середине мая, теперь, предположительно, он пройдет в конце июня. Уточняется, что окончательное решение по датам будут приняты после консультаций с Минздравом Франции и руководством Канн.
Фестиваль в Каннах проводится ежегодно в Каннах с 1946 года и является одним из старейших кинематографических смотров.
В прошлом году приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, российский режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Опрос: 60% россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции
- В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19
- Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
- Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль
- Депутат Шерин назвал глупостью заявления США о противоспутниковых ракетах России
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru