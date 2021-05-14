Сергунина: московские компании будут участвовать онлайн в международном фестивале анимации

В Москве стартовал прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов (Annecy International Animation Film Festival), который пройдет с 14 по 19 июня во французском городе Анси.

Российские компании присоединятся к нему онлайн, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

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По ее словам, столичное правительство в третий раз организует участие студий в этом фестивале. При поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и прочих стран. В целом сумма заключенных контрактов составила более 720 тысяч долларов.

Принять участие в фестивале анимации в Анси смогут 20 московских компаний. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, международное продвижение является одним из самых важных у креативных индустрий направлений поддержки.

Информацию о фестивале, а также схеме подачи заявок можно найти на сайте Агентства креативных индустрий Москвы.

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ФОТО: annecy.org
ТЕГИ:АнимацияФестиваль
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