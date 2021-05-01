Любимых героев «Союзмультфильма» могут сделать персонажами комиксов
Киностудия «Союзмультфильм» и российское издательство Вubble Comics начали работу над несколькими совместными проектами, в том числе над серией комиксов. Ее героями которых могут стать персонажи из «золотой коллекции» анимационной классики России. Об этом сообщает пресс-службы киностудии.
Мультгероями планируют заселить несколько вселенных, рассказал главный редактор издательства Bubble Роман Котков.
«Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты - в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю», - приводит его слова пресс-служба.
Также в рамках сотрудничества идет подготовка к выпуску анимационного сериала «Крутиксы» по мотивам одноименной серии комиксов для аудитории 6лет+.
«Премьера "Крутиксов" состоится осенью 2021 года: как ожидается, она будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia», - рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» и видеосервис Premier готовятся представить новый комедийно-приключенческий мультсериал для детей дошкольного возраста «Чуч-Мяуч». Мультфильм создан по мотивам классической картины режиссёра Инессы Ковалевской «Чучело-Мяучело» 1982 года.
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