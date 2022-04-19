Сергей Зверев: У Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем
Известная российская певица Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение, так как у нее были проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro со ссылкой на звездного стилиста Сергея Зверева.
Он отметил, что артистка не переехала в эту страну, но с определенной периодичностью ездит туда к врачам. При этом, по словам Зверева, Примадонна скоро вернется в Россию.
В конце февраля Алла Пугачева вместе с детьми и мужем пародистом, телеведущим Максимом Галкиным улетели в Израиль. Тогда Россию покинули многие знаменитости, включая телеведущих Ксению Собчак и Ивана Урганта.
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