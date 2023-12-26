Сергей Мазаев признался, что не знает певца SHAMAN

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что не знаком с творчеством певца SHAMAN (Ярослав Дронов).

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«Я не знаю, кто такой певец SHAMAN», - сказал музыкант в беседе с NEWS.ru.

При этом имя Ярослав Дронов лидер «Морального кодекса» узнал. По словам Мазаева, знакомые присылали ему «какой-то красивый романс». Он назвал Дронова хорошим вокалистом.

Ранее в беседе с изданием «Абзац» лидер «Морального кодекса» сообщил, что у него диагностировали доброкачественную опухоль. В 2018 году музыкант пожаловался на артроз, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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