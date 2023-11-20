Мазаев заявил, что Шатунов мог бы остаться в живых
Заслуженный артист РФ, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что «институт продюсинга не уберёг таких артистов, как Майкл Джексон и Уитни Хьюстон», сообщает портал 78.ru.
Комментируя смерть певца Юрия Шатунова он отметил, что с экс-солистом «Ласкового мая» произошло то же самое.
«Если бы кто-то был, заботящийся о нём, я думаю, что этого могло бы и не произойти, — указал Мазаев.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Продюсер Иосиф Пригожин в первую годовщину смерти певца заявил, что он совершившил революцию в поп-музыке, сообщает RT.
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