Мазаев заявил, что Шатунов мог бы остаться в живых

Заслуженный артист РФ, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что «институт продюсинга не уберёг таких артистов, как Майкл Джексон и Уитни Хьюстон», сообщает портал 78.ru.

Памятник Юрию Шатунову открыли на кладбище в Москве

Комментируя смерть певца Юрия Шатунова он отметил, что с экс-солистом «Ласкового мая» произошло то же самое.

«Если бы кто-то был, заботящийся о нём, я думаю, что этого могло бы и не произойти, — указал Мазаев.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Продюсер Иосиф Пригожин в первую годовщину смерти певца заявил, что он совершившил революцию в поп-музыке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураСмертьМузыкантыСергей Мазаев

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