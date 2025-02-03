Сергей Маковецкий сыграет Брежнева в сериале «Дорогой Вилли»
В Москве стартовали съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая позволила спасти мир от ядерной войны. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Автором сценария выступил документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Сюжет проекта будет основан на интервью с непосредственными участниками тех событий и ближним кругом Брежнева и Брандта. Уточняется, что исторические материалы собирались в течение 20 лет.
Роль Брежнева в политическом детективе исполнит Сергей Маковецкий. Роль Вилли Брандта сыграет Кирилл Кяро, специально для этой роли актер с нуля учит немецкий язык и работает над произношением.
Ранее народный артист России Юрий Стоянов рассказал в интервью НСН, какой стала для него роль Леонида Брежнева в сериале «Игры», повествующем о подготовке к московской Олимпиаде-80.
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