Начались съемки адаптации рассказа Лескова «Левша»

Съемки приключенческого фильма «Левша» по рассказу писателя Николая Лескова начались в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Атмосфера кино».

Картина станет вольной адаптацией произведения о мастере, подковавшем блоху. Действие фильма будет происходить в «альтернативном» Петербурге конца XIX века.

Режиссером новой ленты выступает Владимир Беседин, авторами сценария — Илья Куликов и Валерия Подорожнова. В фильме снимаются Юрий Колокольников, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Федор Федотов, Леонела Мантурова и другие.

Как ожидается, «Левша» выйдет на экраны 22 января 2026 года.

Ранее в Москве стартовали съемки восьмисерийного сериала «Фишер. Продолжение».

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ФОТО: РИА Новости
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