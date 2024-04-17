«Без грима!»: Стоянов рассказал о сюрпризах роли Брежнева в сериале «Игры»

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал, какой стала для него роль Леонида Брежнева в сериале «Игры», повествующем о подготовке к московской Олимпиаде-80.

Ранее «Кинопоиск» выпустил тизер-трейлер сериала «Игры», режиссером которого выступил Евгений Стычкин. Стоянов сыграл в картине генсека ЦК компартии СССР Леонида Брежнева, в сериале также снимались сам Стычкин, Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие звезды. Сериал выйдет летом 2024 года.

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Юрий Николаевич, расскажите, как вы готовились к роли Брежнева, ведь вы уже играли его в «Городке»?



- Это разные вещи: «Городок» - это юмористическая передача, там Леонид Ильич был анекдотичный, плюс это были 1990-е, время, когда мы оценивали прошлое с перехлестом и перебором. Здесь я играю уже реального исторического персонажа. У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980-м году мне было 23 года и я уже работал в театре. Я помню, как во время похорон Брежнева его гроб уронили у Кремлевской стены. Я пробовался на роль Брежнева в том знаменитом сериале, где его сыграл Сергей Шакуров, и я счастлив, что его утвердили. Я не был готов к этой роли, а он сыграл ее просто образцово-показательно. При этом я не могу ориентироваться на то, что прекрасно сыграно, иначе я начну этому подражать. Это настолько гениально сыграно, что можно попасть под обаяние и стать заложником этого. Для меня существовал Брежнев и очень много хроники того времени, которую я отсмотрел, удивительной хроники, надо сказать.

Как вам работалось с Евгением Стычкиным и с впечатляющим актерским составом?



- Со Стычкиным мне работалось очень хорошо, потому что Женя сам востребованный актер, с ним очень легко и весело, когда съемки по-настоящему не в тягость, а в радость. Это человек, который открыт для предложений, он принимает их с восторгом, если они по делу. Когда-то Георгий Александрович Товстоногов сказал, что, когда актеры занимаются режиссурой, это только подчеркивает общий кризис режиссуры, но при этом он оговорился, что бывают и исключения. Женя Стычкин как раз и есть то самое счастливое исключение. Я в основном снимался в сценах с Игорем Костолевским, при этом я никогда с ним раньше не работал. Я его помнил, как выпускника моего же института, ГИТИСа, и молодого артиста театра Маяковского. Он оказался невероятно тонкий, интеллигентный и совершенно замечательный партнер. У меня там было всего пять съемочных дней. Для большого сериала это ничего, но статус персонажа таков, что меня об этом расспрашивают.

- Что вы вложили в роль Брежнева, открыли ли какие-то новые стороны характера и личности легендарного советского политика?

- Не надо забывать, что это Брежнев 1979-го года, ему оставалось очень мало жить. Он уже был плох в смысле здоровья, это был очень сильно больной человек и довольно управляемый, но от него по-прежнему требовались очень важные решения. Мне было важно, - по крайней мере, я так для себя решил, и некоторые факты указывали на это, – что Брежнев не был сторонником ввода войск в Афганистан. Там есть короткая сцена, если зритель что-то почувствует, значит у меня получилось. Плюс Олимпийские игры и их бойкот, - мы застаем очень сложный период этого человека. Мне важно было показать человеческий портрет в определенное время для него и для страны. При Брежневе, когда он был в расцвете, была «золотая пятилетка», это были абсолютно невероятные достижения для того времени и невероятный скачок для Советского Союза. Потом это было задушено, когда брежневские и косыгинские инициативы сошли на нет, а результаты «золотой пятилетки» начали заглушать, это стало началом застоя.



