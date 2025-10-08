Сергей Бадюк стал ведущим шоу «Победители» на РЕН ТВ

«На начальном этапе конкурсантов ждет изматывающая полоса препятствий: подъем по трехметровому канату, затем — шесть метров по горизонтальным трубам с уклоном. Сразу после, без передышки, — рукоход, спуск по веревочной сетке в грязевой бассейн, преодоление рва и коварного забора с отрицательным уклоном, подъем на пятиметровую рампу и спуск с нее по веревочной сетке», — рассказал он.



Новый проект проверит на прочность 120 мужчин и женщин со всей России, Казахстана и Белоруссии. Среди участников представители различных ведомств и служб, а также водолазы, врачи и даже стюардессы. Все участники проекта прошли медицинское освидетельствование и только после него были допущены к шоу.

Впервые в истории таких проектов обязательным заданием будет настоящая стрельба. Конкурсантом придется поразить три мишени перед финальным рывком к финишу. Но это только лишь первый этап. По его итогам, четверо членов жюри отсеют большинство конкурсантов и сформируют четыре отряда. Для них начнется путь из новых испытаний на пути к суперфиналу.

