Сергей Бадюк стал ведущим шоу «Победители» на РЕН ТВ
В военно-патриотическом комплексе «Патриот» начались съемки шоу «Победители». Его ведущим стал спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк.
«На начальном этапе конкурсантов ждет изматывающая полоса препятствий: подъем по трехметровому канату, затем — шесть метров по горизонтальным трубам с уклоном. Сразу после, без передышки, — рукоход, спуск по веревочной сетке в грязевой бассейн, преодоление рва и коварного забора с отрицательным уклоном, подъем на пятиметровую рампу и спуск с нее по веревочной сетке», — рассказал он.
Новый проект проверит на прочность 120 мужчин и женщин со всей России, Казахстана и Белоруссии. Среди участников представители различных ведомств и служб, а также водолазы, врачи и даже стюардессы. Все участники проекта прошли медицинское освидетельствование и только после него были допущены к шоу.
Впервые в истории таких проектов обязательным заданием будет настоящая стрельба. Конкурсантом придется поразить три мишени перед финальным рывком к финишу. Но это только лишь первый этап. По его итогам, четверо членов жюри отсеют большинство конкурсантов и сформируют четыре отряда. Для них начнется путь из новых испытаний на пути к суперфиналу.
