Серебренников снимет «Призрака оперы» в виде сериала

Режиссер Кирилл Серебренников снимет свой первым зарубежный сериал по мотивам готического романа Гастона Леру «Призрак оперы», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Шесть эпизодов будут сняты на английском языке, их производством возьмутся студия Pathé и Hype Studios.

«Наш проект выйдет за рамки текста Леру, написанного больше века назад, и станет историей о внутреннем мире оперы», – сказал Серебренников.

Ранее СМИ сообщили, что сервис «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма британского режиссера Гая Ричи.

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ФОТО: РИА Новости
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