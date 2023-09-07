Серебренников снимет «Призрака оперы» в виде сериала
7 сентября 202312:13
Режиссер Кирилл Серебренников снимет свой первым зарубежный сериал по мотивам готического романа Гастона Леру «Призрак оперы», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Шесть эпизодов будут сняты на английском языке, их производством возьмутся студия Pathé и Hype Studios.
«Наш проект выйдет за рамки текста Леру, написанного больше века назад, и станет историей о внутреннем мире оперы», – сказал Серебренников.
Ранее СМИ сообщили, что сервис «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма британского режиссера Гая Ричи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru