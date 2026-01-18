«Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии
Комедийная драма норвежского режиссёра Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) стала главным триумфатором 38-й церемонии Европейской киноакадемии, завоевав приз за лучший фильм. Лауреатов объявили в Берлине.
Фильм одержал убедительную победу, получив в общей сложности шесть наград. Йоаким Триер был признан лучшим режиссёром, а исполнители главных ролей - шведский актёр Стеллан Скарсгард и норвежская актриса Ренате Реинсве - удостоились призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль соответственно.
Картина рассказывает о сложных семейных связях, утратах и попытках примирения, сочетая тонкую иронию, тёплый юмор и глубокую эмоциональность.
Европейская киноакадемия была создана в 1988 году в Берлине с целью формирования престижной общеевропейской кинопремии, способной стать достойной альтернативой американскому «Оскару». С тех пор награда вручается ежегодно и остаётся одной из самых авторитетных в европейском кинематографе.
12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом (в жанре мюзикла или комедии) признан фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии
- СМИ: 4 тысячи жителей Чехова остались без отопления из-за аварии
- Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2025 году
- СМИ: Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ
- Водителя Porsche, протаранившего авто ГАИ в Балашихе, арестовали
- Финансовый аналитик рассказала, куда вложить деньги при падении доходности вкладов
- МВД: Мошенники начали использовать схему с совместными поездками
- Россиянка Александрова проиграла на старте Australian Open
- Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Сумской области
- Медведев: Абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru