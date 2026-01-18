«Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии

Фильм одержал убедительную победу, получив в общей сложности шесть наград. Йоаким Триер был признан лучшим режиссёром, а исполнители главных ролей - шведский актёр Стеллан Скарсгард и норвежская актриса Ренате Реинсве - удостоились призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль соответственно.

Картина рассказывает о сложных семейных связях, утратах и попытках примирения, сочетая тонкую иронию, тёплый юмор и глубокую эмоциональность.

Европейская киноакадемия была создана в 1988 году в Берлине с целью формирования престижной общеевропейской кинопремии, способной стать достойной альтернативой американскому «Оскару». С тех пор награда вручается ежегодно и остаётся одной из самых авторитетных в европейском кинематографе.

12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом (в жанре мюзикла или комедии) признан фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».