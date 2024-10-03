«Семья - самое важное»: Боярская заявила, что карьера отошла на второй план
3 октября 202421:38
Актриса Елизавета Боярская призналась, что сейчас у нее в жизни сменились приоритеты и карьера отошла на второй план.
«Я сейчас пришла к тому что моя семья — это самое важное для меня. Я вижу, как растут мои дети, я участвую в их делах в школе или кружках. Это мой главный интерес в жизни сейчас. Наверное, еще лет пять назад мой внутренний трудоголик бы удивился. Не знаю, как я выживала. Произошло очень серьезное переосмысление ценностей», - сказала артистка в видеоподкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды».
Артистка также заявила, что иногда ей бы хотелось, чтобы ее семью снимала скрытая камера. Ведь они такая же обычная семья, как и остальные.
Актриса Алена Михайлова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сыграла в сериале «Амура» одновременно двух близняшек, одна из которой стала бойцом ММА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Семья - самое важное»: Боярская заявила, что карьера отошла на второй план
- Боярская призналась, что в детстве ей не нравилось быть дочерью актера
- В Иркутске задержаны руководители диаспор по делу о незаконной миграции
- Четыре сотрудника МЧС получили контузию в ДНР при атаке дрона ВСУ
- Трое мужчин похитили 16-летнюю девушку в Рязанской области для брака
- Джонсон раскрыл подробности о найденном «жучке» после встречи с Нетаньяху
- Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex
- СМИ: Иран предупредил США о готовности ответить на атаки Израиля
- В Литве возбудили дело из-за призывов к расстрелам за русские фильмы и музыку
- Умер актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru