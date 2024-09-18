Актер Алексей Розин рассказал, почему российская поп-культура вернулась в 90-е
Российская культура снова вернулась к 90-ым, так как все циклично, выросшие в той эпохе творческие люди хотят вспомнить свою юность, рассказал звезда фильма «Левиафан» Алексей Розин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Актер отметил, что сегодня эпоха 90-х популярна в кино, музыке и дизайне, так как для многих людей искусства это период детства и юности, к которому хочется обратиться.
Он также заявил, что в этот исторический промежуток был значимым для страны в плане событий, поэтому такую эпоху точно надо как-то «рефлексировать» и проживать.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана».
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