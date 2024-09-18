Актер Алексей Розин рассказал, почему российская поп-культура вернулась в 90-е

Российская культура снова вернулась к 90-ым, так как все циклично, выросшие в той эпохе творческие люди хотят вспомнить свою юность, рассказал звезда фильма «Левиафан» Алексей Розин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Актер отметил, что сегодня эпоха 90-х популярна в кино, музыке и дизайне, так как для многих людей искусства это период детства и юности, к которому хочется обратиться.