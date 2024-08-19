Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся 35 его собак. Такова была последняя воля актера, сообщил телеканал BFMTV.

Церемония пройдет в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями Делона.

За всю жизнь у него было более 50 собак, он был защитником прав животных. Однажды во время интервью Делона спросили, кем бы он хотел быть в следующей жизни, на что актер ответил: «Я бы хотел быть собакой Алена Делона – то есть самого себя».