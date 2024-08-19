Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся 35 его собак. Такова была последняя воля актера, сообщил телеканал BFMTV.
Церемония пройдет в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями Делона.
За всю жизнь у него было более 50 собак, он был защитником прав животных. Однажды во время интервью Делона спросили, кем бы он хотел быть в следующей жизни, на что актер ответил: «Я бы хотел быть собакой Алена Делона – то есть самого себя».
Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Однако, по данным телеканала, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров.
Как сообщили французские СМИ, Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Подробности смерти не приводились.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
- «Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
- Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
- Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
- Алиев назвал визит Путина исключительно важным
- В ФРГ заявили, что обмениваются с РФ данными о подрывах «Северных потоков»
- Кадыров поблагодарил Маска за Starlink в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru