Минкульт Франции назвал Депардье позором страны

Глава Минкульта страны отметила, что шокирована неуважительным и недостойным поведением актера и его действиями. Она также предположила, что теперь у Депардье не много предложений о работе.

Ранее премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего лишил Депардье Национального ордена Квебека, поскольку его высказывания и действия противоречат ценностям ордена.

Речь идет о высказываниях актера в ходе визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году. Он делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался переводчицу, отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. Кадры из этой поездки были ранее показаны телеканалом France 2.

