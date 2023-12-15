Минкульт Франции назвал Депардье позором страны
Высказывания актер Жерара Депардье о женщинах позорят Францию, завила министр культуры страны Рима Абдул-Малак, передает издание Barrons.
Глава Минкульта страны отметила, что шокирована неуважительным и недостойным поведением актера и его действиями. Она также предположила, что теперь у Депардье не много предложений о работе.
Ранее премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего лишил Депардье Национального ордена Квебека, поскольку его высказывания и действия противоречат ценностям ордена.
Речь идет о высказываниях актера в ходе визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году. Он делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался переводчицу, отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. Кадры из этой поездки были ранее показаны телеканалом France 2.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru