Сэмюэл Л. Джексон признался, что сыграл Ника Фьюри по совету Брюса Уиллиса
Звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон признался, что один из главных советов в жизни ему дал Брюс Уиллис, который 19 марта отпраздновал 70-летие.
В разговоре с Variety актёр рассказал, что это произошло после съёмок в третьей части «Крепкого орешка» (1995). По словам Джексона, тогда Уиллис посоветовал ему найти такую роль, к которой можно будет возвращаться в случае неудач других фильмов.
Он отметил, что Брюс привёл в пример своего Джона Макклейна, а также Арнольда Шварценеггера с его Терминатором, и Сильвестра Сталлоне с Рокки и Рэмбо.
«Я не вспоминал об этом совете до тех пор, пока не получил роль Ника Фьюри в Marvel. Я заключил контракт на девять фильмов и понял, что поступаю так, как мне посоветовал Брюс», - заключил Джексон.
Ранее стало известно, что Сэмюэл Л. Джексон получил приглашение сняться в главной роли в новом триллере Уэйна Крамера «Честный лжец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru