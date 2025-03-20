Сэмюэл Л. Джексон признался, что сыграл Ника Фьюри по совету Брюса Уиллиса

В разговоре с Variety актёр рассказал, что это произошло после съёмок в третьей части «Крепкого орешка» (1995). По словам Джексона, тогда Уиллис посоветовал ему найти такую роль, к которой можно будет возвращаться в случае неудач других фильмов.

Он отметил, что Брюс привёл в пример своего Джона Макклейна, а также Арнольда Шварценеггера с его Терминатором, и Сильвестра Сталлоне с Рокки и Рэмбо.

«Я не вспоминал об этом совете до тех пор, пока не получил роль Ника Фьюри в Marvel. Я заключил контракт на девять фильмов и понял, что поступаю так, как мне посоветовал Брюс», - заключил Джексон.

Ранее стало известно, что Сэмюэл Л. Джексон получил приглашение сняться в главной роли в новом триллере Уэйна Крамера «Честный лжец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

