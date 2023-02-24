Актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве
Известный голливудский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчин, сообщает New York Times.
Он должен был прийти на слушание по делу 24 февраля, однако отказался принимать в нем участие. Болдуин отправил в суд заявление о том, что не признает свою вину.
Ранее семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на известного голливудского актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины на съемках картины в США, сообщает телеканал СВС.
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