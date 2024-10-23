Съемки четвертого «Человека-паука» стартуют летом 2025 года
Съемки четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом начнутся летом 2025 года. Об этом рассказал сам актер в эфире «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».
«Следующим летом мы начнем съемки. Все готово — мы почти у цели. Очень волнительно. Не могу дождаться!» — сказал Холланд.
Ранее стало известно, что персонаж Человека-паука будет иметь важное значение в новом фильме «Мстители: Судный день». Тогда инсайдер Даниэль Рихтман в своих соцсетях сообщил, что у героя будет более масштабная роль, чем даже в «Войне бесконечности» и «Финале». При этом иных подробностей он пока не раскрыл, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Известно, что доктора Виктора Дума в новых «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший.
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