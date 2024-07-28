Дауни-младший сыграет Доктора Дума в новой части «Мстителей»
28 июля 202416:16
Актер Роберт Дауни - младший исполнит роль Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Премьера картины запланирована на 2026 год. В 2027-м году на экраны выйдет еще одна часть киновселенной «Мстители» - «Тайные войны».
«Новая маска - та же задача», - прокомментировал актер.
Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч официально подтвердил свое участие в пятом фильме франшизы «Мстители», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru