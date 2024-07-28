Дауни-младший сыграет Доктора Дума в новой части «Мстителей»

Актер Роберт Дауни - младший исполнит роль Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

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Премьера картины запланирована на 2026 год. В 2027-м году на экраны выйдет еще одна часть киновселенной «Мстители» - «Тайные войны».

«Новая маска - та же задача», - прокомментировал актер.

Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч официально подтвердил свое участие в пятом фильме франшизы «Мстители», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГолливудКиноАктеры

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