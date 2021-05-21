Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начнут подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов» 24 мая. Об этом говорится в совместном заявлении Роскосмоса и Первого канала.
Тренировки будут проходить в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Также к тренировкам приступят их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина.
Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность. Он также признался, что не хотел бы оказаться на месте Пересильд или Шипенко.
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