Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС

Тренировки будут проходить в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Также к тренировкам приступят их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность. Он также признался, что не хотел бы оказаться на месте Пересильд или Шипенко.

